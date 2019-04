FC Twente maakt rentree in eredivisie

Terug in eredivisieFC Twente speelt komend seizoen weer in de eredivisie. Maandagmiddag speelde de ploeg van Marino Pusic met 0-0 gelijk tegen Jong AZ. Dat was voor de koploper in de eerste divisie genoeg om promotie af te dwingen. Concurrent Sparta verloor immers met 2-0 bij Jong PSV. Leuk detail: bij de Alkmaarders debuteerde Maxim Gullit, de zoon van Ruud Gullit.

Het gejuich van de dertigduizend toeschouwers in de Grolsch Veste moet tot in Duitsland hoorbaar zijn geweest, op Paasmaandag, kort na afloop van het duel FC Twente – Jong AZ. De blijdschap was groot immers bij de fans. Na een seizoen eerste divisie weten zij dat hun club komend seizoen weer tegen Ajax, Feyenoord en PSV speelt.

Kampioenswedstrijden, zo wil het cliché, zijn zelden goed. De wedstrijd in Enschede vormde geen uitzondering op die ongeschreven regel. De ploeg van Marino Pusic had het verdraaid lastig met de beloften uit Alkmaar, die niet naar het oosten van het land waren gekomen om zich gewillig naar een nederlaag te laten leiden. In tegendeel. De beste mogelijkheden waren in de eerste helft voor Jong AZ.

Nog geen halve minuut oud was de wedstrijd toen Tijjani Rijnders de openingstreffer al op zijn schoen had namens de bezoekers. Later redde FC Twente-keeper attent op een poging van Jamie Jacobs.

Drommel was sowieso in goeden doen, want ook na rust stond hij er wanneer hij er moest staan op inzetten van Jong AZ, waar Maxim Gullit zijn debuut maakte in het profvoetbal. Het tekende de wedstrijd, waarin FC Twente wel aandrong, maar te weinig afdwong. Vandaar de fluitconcerten die nu en dan weerklonken vanaf de tribunes.

Volledig scherm Supporters van FC Twente vieren feest. © ANP

Gejuich

De stemming veranderde toen halverwege de tweede helft het bericht doorsijpelde dat Jong PSV een 1-0 voorsprong had genomen tegen Sparta, de nummer twee op de ranglijst. Daarmee verdreef de laatste twijfel uit de Grolsch Veste en nam het publiek alvast een voorzet op de titel in de eerste divisie.