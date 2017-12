FC Twente maanden zonder Slagveer na charge Bertrams

Feyenoord kijkt wel omhoog, maar praat er niet over

15:14 Over de kansen op prolongatie van de landstitel praten ze al een tijdje niet meer bij Feyenoord, dat vanavond om 20.45 uur thuis tegen SC Heerenveen speelt. Misschien dat ze er in de Kuip nog stiekem aan denken, dat wel. Maar wie al zeventien verliespunten heeft, tegen twintig in het afgelopen kampioensseizoen, kan slechts hopen op een ineenstorting van koploper PSV.