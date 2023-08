FC Twente met gebroeders Rots pas laat langs PEC Zwolle in Overijssels onderonsje

FC Twente heeft zondag het eredivisieduel met PEC Zwolle gewonnen. In Enschede werd het 3-1. Bij FC Twente maakte jongeling Mats Rots (17) zijn debuut. Hij stond, net als zijn grote broer Daan Rots, in de basis bij de Tukkers.

De ploeg van trainer Joseph Oosting had het in de eigen Grolsch Veste lang lastig met het gepromoveerde PEC Zwolle. In een zonovergoten Enschede had FC Twente het betere van het spel en de meeste uitgespeelde kansen, al waren de Zwollenaren in de omschakeling ook gevaarlijk. Het leidde tot een vermakelijk duel tussen de twee buurtgenoten uit Overijssel.

Gebroeders Rots

Jeugdspeler Mats Rots (17) maakte zijn debuut voor de ploeg uit Enschede en startte als linksback. Mats is het jongere broertje van FC Twente-aanvaller Daan Rots, die op zijn vertrouwde aanvalspositie op rechts speelde.

De gebroeders Mats zagen voor rust een van richting veranderd afstandsschot van Michal Sadílek buiten het bereik van Zwollenaar Jasper Schendelaar het Zwolse doel in zeilen, waardoor Twente op voorsprong kwam. Nog voor de pauze deden de bezoekers wat terug via Ferdy Druijf. De spits benutte koeltjes een penalty na een overtreding van Twente-doelman Lars Unnerstall op Younes Namli.

Volledig scherm Ferdy Druijf benutte een penalty voor PEC Zwolle. © ANP

Redder Steijn

In de tweede helft was Twente lang op jacht naar de winnende treffer, die een kwartier voor tijd viel. Sem Steijn, de middenvelder die inmiddels een patent op belangrijke doelpunten lijkt te hebben, schoot de thuisploeg naar een bevrijdende voorsprong. Na wat paniek achterin bij PEC Zwolle belandde de bal voor de voeten van de 21-jarige middenvelder. Steijn aarzelde geen moment en joeg de bal van dichtbij in het dak van het doel.

In de laatste minuten van de wedstrijd leek PEC Zwolle opnieuw een penalty te krijgen vanwege een bal op de arm van Mathias Kjølø, maar daar wilde scheidsrechter Serdar Gözübüyük na lang overleg met de VAR niet aan beginnen. Aan de andere kant schoot Michel Vlap, via de paal en de rug van doelman Schendelaar, een vrije trap binnen en bepaalde daarmee de eindstand op 3-1.

Volledig scherm Sem Steijn viert de 2-1. © Pro Shots / Ron Jonker

Fenerbahçe

Domper voor FC Twente is het uitvallen van Youri Regeer en Joshua Brenet. Beide verdedigers moesten halverwege de eerste helft het veld verlaten met een blessure. De ernst van hun kwetsuren is nog niet bekend.

De eerstvolgende wedstrijd van FC Twente is donderdag, wanneer het in de play-offs van de Conference League op bezoek gaat bij Fenerbahçe in Turkije. PEC Zwolle speelt zondag 27 augustus een thuiswedstrijd in de eredivisie tegen FC Utrecht.

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

