FC Twente moet mede vanwege orkesten grasmat vervangen

Het evenement waarover de club het heeft, betreft de European Music Games, georganiseerd door Drum Corps Europe. Afgelopen weekend marcheerden en liepen orkesten over het veld en dat is het gras niet ten goede gekomen.

FC Twente hoopt de werkzaamheden eind volgende week afgerond te hebben. Het moment van de veldvervanging komt niet heel ongelukkig, aangezien FC Twente pas op 19 oktober - na de komende interlandperiode - weer in actie komt in eigen huis. Willem II is dan de tegenstander.