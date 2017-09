FC Twente móet punten pakken tegen minst gepasseerde defensie

Feyenoord-thuis meteen van groot belang voor PSV

8:01 PSV ontvangt Feyenoord vandaag in eigen huis. De Rotterdammers zijn nog ongeslagen in de eredivisie en vertonen in eigen land nog geen tekenen van verval. PSV zal zich willen revancheren na de nederlaag in Friesland (2-0), Feyenoord heeft wat goed te maken na de zeperd tegen Manchester City (4-0). De wedstrijd vangt om 16:45 aan.