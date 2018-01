FC Twente na 'Maher-show' in halve finale KNVB-beker

Door Daniël Dwarswaard



Met een geweldige vrije trap zette Maher FC Twente na rust op een 2-1 voorsprong en even later schoot hij van afstand prachtig raak voor de beslissende 3-1.



Maher gold bij AZ jaren terug als een enorme belofte. Hij maakte een transfer naar PSV, maar daar wist hij nooit te imponeren en raakte vervolgens op het tweede plan. De hereniging met trainer Gertjan Verbeek doet hem goed. De twee werkten ook bij AZ samen.



Cambuur kwam na een halfuur spelen nog wel compleet tegen de verhouding in op voorsprong. Nigel Robertha zorgde er met een slimme assist voor dat Mathias Schils de 0-1 kon maken.



Daarvoor had Twente de tegenstander volledig in de greep. Net als in de competitie was Oussama Assaidi bij de Tukkers in die fase de gevaarlijkste man. Hij miste wel een grote kans om Twente op voorsprong te zetten. Dat maakte de dribbelaar een kwartier na rust goed. Twente kreeg een strafschop toen invaller Tom Boere werd neergelegd door Martijn van der Laan. Assaidi benutte de penalty zonder een spoortje twijfel. Daarna was het tijd voor de grote Maher-show.