FC Twente ontvangt haperend Vitesse

PEC Zwolle wil 'klein contract' van spits Ondaan opwaarderen

15 december PEC Zwolle is met Terell Ondaan (24) in gesprek over een meerjarig en verbeterd contract. ,,We hadden nauwelijks budget toen we hem haalden”, legt technisch directeur Gerard Nijkamp uit, die net als de bescheiden spits verwacht spoedig tot een akkoord te komen.