FC Twente - PSV.

Fans zonder stadion Voetbal vanuit huis, AZ-fan Erwin kan er niet aan wennen: ‘Soms kan ik de tv wel door de kamer gooien’

19 november In de eredivisie wordt al bijna anderhalve maand zonder publiek gespeeld. Hoe ervaren de supporters dit? Missen ze de sfeer van een vol stadion of is het juist wel lekker rustig, thuis voor de buis? Fans vertellen over hun ontwenning. Deel 3: Erwin Walbeek (AZ).