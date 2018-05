FC Twente schrapt 17 banen op kantoor als gevolg degradatie

Omzetverlies

Dennis Schippers: ,,Als je zoveel omzet verliest als wij door de degradatie gaan doen, moet je absoluut ingrijpen anders komt de continuïteit van de hele club in gevaar. Maar voor de medewerkers die het aangaat is dit bijzonder zuur.” Naar verluidt, wordt voorlopig uitgegaan van een begroting van 18 miljoen euro voor de eerste divisie, waar dat vorig seizoen 30 miljoen euro was. Twente raakt alleen al 5,7 miljoen tv-geld kwijt. Intern wordt er al op de kleintjes gelet. De medewerkers hebben een mail ontvangen waarin wordt medegedeeld, dat voor elke uitgave boven de 50 euro schriftelijk toestemming nodig is van directeur Velderman.

Nieuwe spelers

FC Twente moet volgens Schippers uit pure noodzaak voor een ander organisatiemodel kiezen, waarbij verschillende functies worden geschrapt. Ook wordt het aantal selectiespelers – nu 44 –teruggebracht. Bij het eerste en tweede elftal lopen in totaal 18 (huur)contracten af, terwijl zeker is dat ook de spelers Marko Kvasina en Michael Liendl, die nog een doorlopend contract hadden, terugkeren naar Oostenrijk. In dat geval zou Twente, als er geen enkel contract wordt verlengd, nog 24 contractspelers overhouden. Schippers: “Er wordt momenteel met verschillende spelers gesproken, die we graag willen hebben. Dat ziet er best goed uit. Komende week hopen we met namen te komen.”