FC Twente-trainer Ron Jans wil nog niet aan Fiorentina denken: ‘Bij goal tegen kan het nog erg onrustig worden’

FC Twente won vorige week met 3-1 in Belgrado. De bezoekers waren vooral in de eerste helft veel sterker dan FK Cukaricki (3-0). ,,Maar wij verwachten dat FK Cukaricki doorgaat met wat ze de tweede helft lieten zien in Belgrado”, voorspelt Jans. ,,Daar moeten wij beter tegen gewapend zijn. Wij willen namelijk spelen zoals de eerste helft vorige week. Hoog druk zetten, initiatief nemen en in balbezit dominant voetballen. Dan zijn we op ons sterkst.”