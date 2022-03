FC Twente veilt aanvoerdersband matchwinner Pröpper voor Giro555

Uitgerekend Pröpper maakte tegen Cambuur na het uur het enige doelpunt voor de nummer 5 van de Eredivisie. Hij vierde het doelpunt door de Oekraïne-band die om zijn arm zat demonstratief aan het publiek te tonen en was direct na de wedstrijd wederom emotioneel over de situatie in Oekraïne: ,,Je hebt zo lang vrede en dan heb je dit. Ik kreeg het even moeilijk. Je ziet die beelden en dan is het voetbal eigenlijk niets waard. De vrede, dat is hoe het zou moeten zijn. Dan heb je een paar gekken op de wereld die het verkloten. Dat is moeilijk.”