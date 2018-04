FC Twente verloor thuis nog nooit van PEC, ADO snakt naar zege op Heerenveen

Statistieken en opstellingenDe eredivisie gaat de slotfase in. Zowel bovenin als onderin staat nog veel op het spel. Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we vooruit op speelronde 31. Vandaag de duels van vanavond: FC Twente - PEC Zwolle en Heerenveen - ADO Den Haag.

FC Twente - PEC Zwolle (vanavond, 18.30 uur)

• FC Twente verloor nog nooit een thuisduel van PEC Zwolle in de eredivisie. Van de zestien duels wonnen de Tukkers en tien en einigden en zes in een gelijkspel.



• De enige keer dat FC Twente niet scoorde tegen PEC in eigen huis in de eredivisie was op 10 mei 2003, toen het 0-0 werd. Johan van der Werff was die dag doelman van PEC, Diederik Boer zat op de bank.



• PEC Zwolle verliet de Grolsch Veste één keer als winnaar: in de halve finale van de KNVB-beker in 2014/2015 werd het 1-1, waarna PEC doorging na penalty's (2-4 ns.). Youness Mokhtar (nu PEC) scoorde voor Twente, terwijl Wout Brama (9 seizoenen Twente) scoorde voor PEC.



• Dit is een duel tussen de teams die de minste punten pakten in 2018: FC Twente kwam dit kalenderjaar pas tot vijf punten, PEC Zwolle voegde er dit jaar elf toe aan zijn totaal van dit seizoen.



Volledig scherm PEC Zwolle. © AD Sportwereld Volledig scherm FC Twente. © AD Sportwereld

sc Heerenveen - ADO Den Haag (Vanavond, 20.45 uur)

• sc Heerenveen won zijn laatste drie eredivisie-ontmoetingen met ADO Den Haag, inclusief de 1-2 zege in Den Haag eerder dit seizoen. Morten Thorsby maakte toen beide goals voor de Friezen op aangeven van Denzel Dumfries. Bjørn Johnsen scoorde voor ADO.



• De laatste keer dat ADO won van Heerenveen was op 20 december 2015: 0-4 in het Abe Lenstra Stadion. Dat is de gedeeld grootste uitzege van ADO in de laatste 50 jaar in de eredivisie.



• Heerenveen hield de nul in van zijn 14 thuisduels met ADO in de eredivisie, een percentage van 71,4%. Alleen tegen Utrecht en Groningen (beide 11) hield de club vaker de nul in eigen huis.

• Heerenveen ontvangt ADO voor de tweede keer in de eredivisie op een midweekse avond. Op woensdag 3 december 2003 won de thuisploeg met 2-0 door goals van Gerald Sibon en Georgios Samaras. Jeffrey van As, huidig manager voetbalzaken van ADO, was die dag aanvoerder van de club.