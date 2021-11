FC Twente verslaat op macaber Kasteel krachteloos Sparta na VAR-moment

Afgelopen seizoen steeg Sparta boven zichzelf uit in lege stadions. Zaterdagavond, op het verlaten Kasteel, gebeurde dt niet. FC Twente won ietwat geflatteerd met 0-1 en zorgt daarmee voor nog grotere degradatieperikelen in Rotterdam-West.

Door Dennis van Bergen



Sparta – FC Twente is net afgelopen als vanuit een auto op de parkeerplaats voor Het Kasteel de Sparta Marsch weerklinkt. Toch nog wat sfeer is het na een wedstrijd voor lege tribunes, waarin de bezoekers geflatteerd met 0-1 hebben gewonnen dankzij een benutte strafschop van Ricky van Wolfswinkel.

De wedstrijd op het verlaten Kasteel doet denken aan die ettelijke voorstellingen van afgelopen seizoen. De bal die dof op het kunstgrasveld ploft, als een knikker op oma’s vloertapijten zolder. Suppoosten die, bij gebrek aan opstandige supporters, de regen op zich neer laten dalen met een blik alsof ze zojuist de laatste stoptrein naar huis hebben gemist. En trainers, Henk Fraser en Ron Jans in dit geval, die op momenten hoorbaar hun ongenoegen uiten. Mocht er nog enige twijfel over bestaan, dan bewijzen Sparta en FC Twente deze zaterdagavond feilloos dat betaald voetbal op dit niveau slechts bestaat bij de gratie van aanwezige toeschouwers.

Onbeholpen Emegha

Misschien hadden zij, inclusief de 600 doorgaans fanatieke Tukkers die zouden zijn afgereisd naar Spangen, ervoor gezorgd dat de spirit er nog enigszins was ingekomen. Nu is het extra pijnlijk om te zien hoe de vlijtige Sparta-aanvaller Emanuel Emegha herhaaldelijk in kansrijke positie komt, maar bijna even zo vaak een onbeholpen indruk maakt.

Zonder fans is het net alsof FC Twente-spits Van Wolfswinkel, zoals tweemaal voor rust, net de scherpte mist om doelman Maduke Okoye van de Rotterdamse club te verrassen. Zoals Dimitris Limnios in die fase kracht tekortkomt bij een poging namens de in voetballend opzicht iets beterende ploeg van Jans.

Volledig scherm Emanuel Emegha maakt een onbeholpen indruk. © ANP

Sparta speelt, met name in de tweede helft, niet eens zo slecht. En gebrek aan ijver valt het elftal al helemaal niet te verwijten. Pijnpunt bij de Spangenaren is het gebrek aan rendement en raffinement. En dat zal zo blijven wanneer de bescheiden vormcrisis van Lennart Thy aanhoudt en Emegha zijn potentie zo weinig blijft verzilveren. Zoals zo vaak dit seizoen spelen de Spangenaren tegen FC Twente een wedstrijd waarin heus mogelijkheden liggen, maar die ze gevoelsmatig nooit kunnen winnen. Juist omdat echte kansen een zeldzaamheid zijn.

Genieten is het deze zaterdag daarom met name van Tom Beugelsdijk, die nu en dan als een legertank in een oorlogsgebied de helft van de Tukkers oversteekt. Of van doelman Okoye, Sparta’s zwarte panter, die lenig redt op een fraaie uithaal van FC Twente-routinier Wout Brama.

Een 0-0 eindstand is goed beschouwd de enige rechtvaardige beloning. Maar omdat scheidsrechter Edwin van de Graaf in een weliswaar onbesuisde, maar ogenschijnlijk weinig kwaadaardige actie van Giannis Masouras een penalty ziet na lang wikken en wegen loopt het anders. Met dank aan de effectieve Van Wolfswinkel vanaf de stip, die Sparta daarmee aan nog grotere degradatiezorgen helpt.

Volledig scherm Giannis Masouras (rechts) veroorzaakte de strafschop. © Pro Shots / Mischa Keemink

