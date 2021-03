FC Twente weigert PSV-bod op Drommel: ‘Zeker geen details’

AZ-middenvel­der Clasie zat schorsing uit vanwege gokpraktij­ken

16 maart Jordy Clasie is de AZ-speler die onlangs een schorsing van twee wedstrijden heeft uitgezeten omdat hij op wedstrijden heeft gegokt. De 29-jarige voormalig international had samen met vrienden een account aangemaakt waarmee werd gegokt. Er is geen sprake geweest van matchfixing of gokken op eigen wedstrijden.