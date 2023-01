FC Twente wijst volgend bod op Ramiz Zerrouki af: ‘Wij kunnen de problemen van Feyenoord niet oplossen’

Feyenoord geeft de jacht op Ramiz Zerrouki nog niet op. De koploper van de eredivisie heeft een nieuw bod neergelegd bij FC Twente voor de 24-jarige middenvelder uit Amsterdam, die nog anderhalf jaar onder contract staat in Enschede. FC Twente is opnieuw niet van plan om mee te werken. ,,Wij kunnen de problemen van Feyenoord niet oplossen.”

Jan Streuer, de technisch directeur van FC Twente, liet zaterdagavond nog weten dat hij niet van plan is om Zerrouki deze maand te verkopen. Volgens hem zou het een slecht teken zijn om veel ambitie te tonen en vervolgens een van de beste spelers te verkopen.



Zerrouki lijkt echter wel oren te hebben naar een transfer naar Rotterdam-Zuid. De voormalig jeugdspeler van Ajax (van 2006 tot 2016) plaatste zaterdagavond een actiefoto op Instagram, waarin hij te zien is tegen Feyenoord. Daarbij plaatste hij een zandlopertje. De winterse transferperiode sluit pas op dinsdag 31 januari, dus Feyenoord heeft nog drie weken de tijd om Zerrouki bij Twente weg te krijgen. „Bij een deal moeten drie partijen tevreden zijn: de speler, de kopende club en de verkopende club. Een club heeft het recht om nee te zeggen bij een verkoop”, zegt Streuer. „Dat lijkt me ook heel normaal, omdat het voor ons een zeer ongunstig moment is bij de herstart van het seizoen en Feyenoord ook nog eens een concurrent is.”

Quote Wij kunnen de problemen niet voor Feyenoord oplossen Jan Streuer, technisch directeur FC Twente

Feyenoord wilde Zerrouki afgelopen zomer al naar de Kuip halen, maar slaagde daar toen niet in. Feyenoord ging toen tot 4,5 miljoen, maar dat bedrag voldeed bij lange na niet aan de verlangens van FC Twente. „Feyenoord heeft toen de kans gehad, maar ze hebben de deadline zelf laten verlopen. Wij kunnen de problemen niet voor ze oplossen”, aldus Streuer. Hij is niet bang dat Zerrouki de kont tegen de krib gaat gooien, waardoor het tot een vechtscheiding in de vorm van een arbitragezaak gaat komen. Nadat het in augustus niet tot een overgang kwam, zei Zerrouki dat hij teleurgesteld was, maar dat hij geen speler is die gaat muiten.

Na de blessures van verdediger Gernot Trauner en Quinten Timber wil Arne Slot zijn selectie deze maand graag nog versterken, omdat er naast negentien competitieduels ook nog bekerduels en Europa League gespeeld gaat worden.

De koploper van de eredivisie hervatte het seizoen vanmiddag met een 1-1 gelijkspel bij FC Utrecht, maar achtervolgers Ajax, PSV en AZ speelden ook allemaal gelijk. FC Twente deed vrijdagavond al wel goede zaken met een 2-0 zege op FC Emmen, waarmee de bovenste vijf clubs op slechts vier punten van elkaar staan na vijftien van de 34 speelrondes.

FC Twente speelt deze maand in de eredivisie nog tegen Ajax (uit), FC Utrecht (thuis), Vitesse (uit) en Feyenoord (thuis). Die laatste wedstrijd is op zondag 29 januari, twee dagen voor de Deadline Day van deze winterse transferperiode.

Jans wil Zerrouki behouden

Als het aan FC Twente-trainer Ron Jans ligt blijft middenvelder Ramiz Zerrouki ook in ieder geval nog tot de zomer in Enschede. Jans bevestigde vanochtend bij Goedemorgen Eredivisie (ESPN) dat Feyenoord opnieuw een bod heeft uitgebracht op de 24-jarige Algerijn: ,,Wij zijn bezig met een goed seizoen, mogen zelfs dromen van een mooie eindklassering. Dan ga je niet een van je beste spelers in de winter weg doen. Ramiz is een goede speler en een fijne persoonlijkheid. We willen hem in de zomer de kans bieden een mooie club te vinden. Feyenoord heeft afgelopen zomer al de kans gehad hem over te nemen, maar toen wilde ze niet het bedrag betalen dat wij vroegen. Een transfer is nu niet meer aan de orde. Feyenoord staat 3 punten boven ons, we laten hem echt niet gaan.”

