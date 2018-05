FC Twente wil eredivisieclubs niet langer compenseren

Gesjoemel

Nu het is gedegradeerd, wil FC Twente van de afspraak af. De club heeft één keer een kleine 5 ton betaald en de bezoekende supporters een seizoen lang gratis binnengelaten. Jacobs maakte de afspraak destijds 'vrijwillig', juridisch gezien was FC Twente tot niets verplicht. Al werd de druk door de andere clubs hoog opgevoerd. De clubs voerden aan dat Twente door het gesjoemel onder het bewind van voorzitter Joop Munsterman hoger was geëindigd in de competitie en daardoor meer tv-geld had geïncasseerd dan waarop het recht had.

Geld weggeven

5,7 miljoen tv-geld

Nu heeft Twente de Eredivisie CV in een brief laten weten dat 'iedere rechtsgrond' voor de toezegging ontbreekt en dat de club de afspraak daarom niet meer wil nakomen. In hoeverre er sprake is van een bindende afspraak is onduidelijk. De kwestie wordt morgen behandeld in een vergadering van de Eredivisie CV. FC Twente loopt door de degradatie komend seizoen al 5,7 miljoen euro tv-geld van de Eredivisie CV mis en moet alle zeilen bijzetten om op de been te blijven.