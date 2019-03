FC Twente wint periode na tumultueuze avond in Oss

In Oss sloeg de vlam in de pan nadat FC Twente in de 86ste minuut op 0-2 was gekomen via Xandro Schenk. Toen de harde kern van achter het doel het veld dreigde te bestormen moest scheidsrechter Allard Lindhout de wedstrijd wel staken. Omdat het vervolgens ook in de rest van het stadion maar niet rustig wilde worden, duurde het een minuut of twintig voordat de laatste drie minuten konden worden gespeeld.



De ploeg van trainer Marino Pusic kende een uitstekende start in Brabant, waar Hennos Asmelash met een eigen doelpunt in de vierde minuut voor een welkome meevaller zorgde. De vroege voorsprong kon FC Twente echter nauwelijks inspireren.



De beste kansen waren voor TOP Oss, waar Huseyin Dogan voor rust een aantal keren dicht bij de gelijkmaker was. Ook in de tweede helft was de thuisclub de bovenliggende partij. Maar ook Delano Laden, die vlak voor het doel een teentje tekort kwam, kreeg de bal er niet in.