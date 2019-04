‘FC Twente zal zelf naar een oplossing moeten zoeken’

Door Wietse Dijkstra



Wat het ‘omdraaien’ van de wedstrijd betreft ligt er wel een precedent. ADO Den Haag werd in 2003 kampioen van de eerste divisie door ‘uit’ van VVV te winnen. Omdat de burgemeester van Venlo dat duel in zijn stad verbood, speelden de Hagenaars hun kampioenswedstrijd in het eigen Zuiderpark.



Maar een dergelijke oplossing – hoe praktisch misschien ook – komt er dit keer niet. Sparta, de enige club die FC Twente in theorie nog van de titel kan houden, is er geen voorstander van. ,,Wat mij betreft is het niet aan de orde’’, zegt Laros. ,,Je kan wel zeggen dat het het handigste is als FC Twente thuis speelt, maar het gaat om een eerlijk competitieverloop. Je kan niet zomaar even een wedstrijd omdraaien. Stel dat FC Twente dan wint en ze verliezen vervolgens de laatste drie wedstrijden. Wat zegt iedereen dan? Dat moet je niet willen.’’



De Johan Cruijff Arena zou wel kunnen. Een woordvoerder van het stadion laat in een reactie weten dat het wel of niet verplaatsen van de wedstrijd in eerste instantie een zaak van vaste bespeler Ajax is. Het stadion is een aparte naamloze vennootschap. Alle activiteiten worden met alle betrokken partijen besproken. Dat er vrijdagavond en komend weekeinde geen activiteiten gepland zijn – zoals op de site te lezen is – doet daar niets aan af.