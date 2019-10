FC Utrecht bezorgt rood aangelopen PSV dramatische avond

Door Tim Reedijk

Het is dit weekend de eerste keer dat de KNVB een speelronde met communicatie over de VAR op de stadionschermen werkt. In Stadion Galgenwaard werkte dat in elk geval prima vanavond. Twee keer werd Danny Makkelie naar de zijkant geroepen om de beelden te bekijken en tweemaal trok hij terecht de rode kaart. In zes minuten tijd moesten zowel Nick Viergever (68ste minuut) als Jorrit Hendrix (74) inrukken.

Daarmee was alle reële hoop van PSV op een resultaat in Utrecht verkeken. FC Utrecht leidde op dat moment al door een goal van Sander van de Streek, wiens schot via de zeer ongelukkig spelende Viergever achter de kansloze Jeroen Zoet verdween. Die voorsprong kwam FC Utrecht toe. De ploeg trok bij Eindhovens balbezit een muur op en durfde in balbezit te voetballen. In de eerste helft leverde dat een tactisch steekspelletje zonder écht grote kansen op, waarbij het klappende eerbetoon van de Utrecht-fans voor Mohamed Ihattaren die zijn vader onlangs verloor het hoogtepunt was. In de tweede helft zorgde de vroege goal van Van de Streek ervoor dat de wedstrijd opener werd.



