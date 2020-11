FC Utrecht blameert zich met forse nederlaag bij Heracles

SamenvattingEen ronduit dramatisch FC Utrecht heeft een flinke nederlaag geleden bij Heracles Almelo. Rai Vloet was de grote man bij de thuisploeg met een hattrick, in een wedstrijd die in 4-1 eindigde.

De eerste helft van FC Utrecht was de zwakste in tijden. Heracles Almelo, toch nog geen hoogvlieger dit seizoen, combineerde er lustig op los en toonde aan de hand van Silvester van der Water hoe dynamisch het kan zijn. FC Utrecht zette daar niets tegenover. Bijna traditiegetrouw kreeg de club een vroeg tegendoelpunt door een misser van doelman Thijmen Nijhuis bij een hoekschop. Vloet tikte daar zijn eerste van de middag in. Daarmee krijgt de keeperssoap bij FC Utrecht een vervolg, nadat Nijhuis – die voorlopig het vertrouwen krijgt en Maarten Paes uit de basis houdt – dinsdag ook al twee keer stevig de fout in ging in het bekerduel met FC Dordrecht.

Voor de vierde keer alweer dit seizoen incasseerde FC Utrecht binnen tien minuten een tegendoelpunt. Die fout was de opzet naar een zeer zwak optreden van FC Utrecht, waar niemand zich aan het niveau wist te onttrekken. Van der Water kopte vogelvrij de 2-0 binnen na een dekkingsfout bij FC Utrecht. In de rust probeerde trainer John van den Brom het tij te keren met een driedubbele wissel, met onder anderen Gyrano Kerk die vanwege pijntjes op de bank werd gehouden. Aanvankelijk leek dat enigszins effect te hebben. FC Utrecht kreeg wat meer grip op de wedstrijd en na een benutte penalty van Simon Gustafson kreeg de ploeg, voor het eerst in de wedstrijd, een punt in zicht.

Maar dat was van korte duur. Na simpel balverlies van Gustafson werd Vloet weggestuurd, die met enig fortuin via Willem Janssen twee minuten later de marge weer op twee zette. Vloet maakte zijn middag helemaal af door daarna in alle vrijheid in de rebound ook de 4-1 achter Nijhuis te schieten, om daarmee ook de pijnlijke wanvertoning van FC Utrecht compleet te maken.

