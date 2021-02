FC Utrecht boekt grootste uitzege ooit tegen armoedig Willem II

FC Utrecht boekte vanavond de grootste uitzege in zijn eredivisiehistorie, uit bij Willem II (0-6). Plek zeven is in handen. De club is bezig aan een indrukwekkende opmars, met de wedstrijd tegen Willem II als absoluut huzarenstukje.

Door Tim Reedijk



Niet eerder dit seizoen bezegelde FC Utrecht zo snel een wedstrijd. Vaak moeten de Domstedelingen er hard voor werken, vanavond was het na negentien minuten voorbij. Nooit ging FC Utrecht beter van start in de eredivisie. De 0-3 voorsprong na welgeteld 18 minuten en 56 seconden was een clubrecord. Willem II kreeg totaal geen grip op de variant die trainer René Hake had uitgestippeld, in een 4-2-3-1-formatie met Gyrano Kerk voorop, Sander van de Streek als de ‘komende’ man en Othmane Boussaid aan de rechterkant.

Grote man aan Utrecht-zijde was Van de Streek, die binnen twintig minuten twee doelpunten en een assist had en voor rust zomaar op drie, vier treffers had kunnen staan. Hij was na een goede combinatie aangever bij de vroege 0-1 van Hidde ter Avest, de opstomende rechtsback die sinds zijn komst vijf van zijn zes wedstrijden met FC Utrecht won, nog niet verloor, twee keer scoorde én twee assists gaf.

Daarna was het tweemaal de beurt aan Van de Streek, die eerst als een echte spits een voorzet van Adam Maher binnentikte en daarna uit de draai scoorde na een goede actie van Kerk. Nog voor rust had de score veel verder kunnen oplopen, met grote kansen voor Kerk, Boussaid en dus Van de Streek.

Volledig scherm Zeljko Petrovic heeft het vooralsnog erg lastig als trainer van Willem II. © ANP

Kanonnenvoer

Het ronduit armetierige Willem II was ook na rust, met de ingevallen Kwasi Wriedt, kanonnenvoer voor FC Utrecht. Bart Ramselaar schoot uit een voorzet van Ter Avest al snel de 0-4 achter doelman Aro Muric. Mimoun Mahi gaf na zijn invalbeurt snel een assist op Kerk. En ook na die 0-5, dezelfde cijfers die Willem II vorige week in de Kuip op het scorebord zag staan, kreeg FC Utrecht legio mogelijkheden op nog veel meer. Uiteindelijk was het invaller Mark van der Maarel, fraai met buitenkant rechts, die het Utrechtse feest completeerde.

Ook 0-8 of 0-9 had niet geflatteerd geweest, maar dat neemt niet weg dat FC Utrecht kan terugkijken op een uitstekende wedstrijd en eindelijk, voor het eerst sinds afgelopen maart tegen Sparta (5-1), met groots machtsvertoon een wedstrijd wint. Met zestien punten uit de laatste zes duels sluipt FC Utrecht richting de subtop en Willem II, dat moet zich zeer ernstige zorgen gaan maken over lijfsbehoud.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.