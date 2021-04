FC Utrecht breekt contract met Othmane Boussaid open

Samenvatting Klaassen bezorgt Ajax officieus de landstitel in intense topper tegen AZ

25 april Ajax is na een 2-0 zege op AZ officieus landskampioen. Davy Klaassen dwong de concurrent met twee doelpunten op de knieën en bracht daarmee het teruggekeerde publiek in extase nadat Ajax vooral na rust domineerde tegen de Alkmaarders. Volgende week, als Emmen de tegenstander is in Amsterdam, krijgt Ajax naar alle waarschijnlijkheid voor de 35ste keer de kampioenschaal uitgereikt.