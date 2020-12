FC Utrecht buigt achterstand om en boekt eerste zege onder Hake

Hij wist dat zijn positie zeer veelbesproken is, omdat er een evaluatiemoment in de winterstop komt over zijn functioneren. Winst bij FC Emmen zou een kleine opsteker zijn richting dat gesprek. In de tweede helft bracht Hake al snel Adrián Dalmau en ging een feller FC Utrecht hard op zoek naar een kentering in de wedstrijd. En die kwam er, een halfuur voor tijd. Uitgerekend de hardwerkende controleur Joris van Overeem schoof op aangeven van Gyrano Kerk de bal achter doelman Dennis Telgenkamp.