FC Utrecht deelt stadionverbod uit na 'schandelijk incident'

Klaassen trots op terugkeer in Oranje: ‘Altijd mooi om voor je land te spelen’

14:58 Davy Klaassen meldt zich na de 3-0 zege van Ajax bij Utrecht deze week met een goed gevoel bij het Nederlands elftal. Over het feit dat hij drie jaar werd genegeerd bij Oranje haalt hij zijn schouders op. ,,Ik weet hoe het werkt’’, sprak de middenvelder die zijn ploeg met een prima goal over het dode punt hielp in de lege Galgenwaard.