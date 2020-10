FC Utrecht-doelman Paes haakt af bij Jong Oranje door positieve coronatest

Darfalou, Berghuis of Mijnans: kies jouw eredivisie­doel­punt van de week

4 oktober Ook in de vierde speelronde waren er weer volop fraaie goals in de eredivisie. Uiteraard kan er maar één iemand de mooiste maken. Wordt het Oussama Darfalou (Vitesse), Steven Berghuis (Feyenoord) of Sven Mijnans (Sparta Rotterdam)? Bepaal het hieronder!