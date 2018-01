FC Utrecht en Feyenoord in balans bij rentree Van Persie

Het was echter Utrecht dat het boeiende duel na rust opende met de beste kans, maar Kerk's inzet was te onzuiver om Galgenwaard voor de tweede maal te laten ontploffen.



Dylan Vente kopte na een uur bijna raak uit een corner, net op het moment dat iedereen wachtte een seintje van Giovanni van Bronckhorst aan Robin van Persie om warm te gaan lopen. Dat gebeurde pas inde 65ste minuut. Jean-Paul de Jongs troefkaart qua wissels - Cyriel Dessers- had op dat moment dé kans op de 2-1 laten lopen.



Bij zijn eerste de beste actie bracht hij Zakaria Labyad in stelling waar de Nigeriaans-Belgische spits beter voor eigen geluk had kunnen gaan. Labyad's inzet strandde op Brad Jones. En ook bij poging twee nam de Utrechts-spits de verkeerde beslissing door te pogen Karim El Ahmadi uit te kappen en niet in de loop uit te halen.



In minuut 81 keerde Van Persie dan terug op de Nederlandse velden. Meteen een record rijker, want 13 jaar en 267 dagen zat er tussen zijn afscheid en het rentreemoment in Galgenwaard. Daan Netten (BVV-Den Bosch) is een record armer: 13 jaar en 86 dagen.



Aan de gelijke stand veranderde ook Van Persie niets meer, ondanks ene grote kans in blessuretijd na een tweede helft waarin Utrecht de beste kansen kreeg maar niet zuiver genoeg was voor het eerst sinds tijden Feyenoord weer eens drie punten af te snoepen.