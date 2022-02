FC Utrecht en Veerman willen thuispubliek overwinning bezorgen tegen Cambuur

Henk Fraser: ‘Situatie Sparta had voorkomen kunnen worden als we de selectie eerder op peil hadden gehad’

Het aanstaande vertrek van Henk Fraser (55) bij Sparta komt niet uit de lucht vallen. De coach, die vandaag bekend maakte dat hij zijn tot medio 2024 lopende contract in de zomer inlevert in Spangen, heeft het gevoel dat de rek eruit is bij de Rotterdamse club.

