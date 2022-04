FC Utrecht gehavend naar de Kuip, Kruys wel optimistisch over Henk Veerman

Kruys oefende vandaag op Sportpark Overvecht-Noord met twee basisploegen die aanzienlijk van elkaar verschilden. Door de afwezigheid van Mark van der Maarel en Hidde ter Avest gaat óf linksback Djevencio van der Kust (20) óf centrale verdediger Tommy St. Jago (22) rechtsback spelen. Die komt een Feyenoorder in vorm tegen, Luis Sinisterra.

Van der Maarel en Mahi ontbreken sowieso in de Kuip. De 28-jarige Mahi kwakkelt opnieuw enorm met blessures, maar Kruys wil er niet aan om de rest van het seizoen rustig aan te doen met de aanvaller. ,,Helemaal niet. We doen er alles aan om hem fit te krijgen, want hij is heel belangrijk voor ons. Op het veld en daarbuiten. We zetten alles op alles om hem zo snel mogelijk fit te krijgen.”

Daarbij is Kruys optimistisch over het herstel van spits Henk Veerman (31), die al een tijd ontbreekt met een enkelblessure. Aanvankelijk zou hij worden klaargestoomd voor de play-offs. ,,De medische staf heeft een super job gedaan. Hij ligt voor op schema. We hopen dat hij snel weer kan aansluiten”, aldus Kruys.

Volledig scherm Rick Kruys. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Het seizoen van FC Utrecht, zevende in de eredivisie, kabbelt maar een beetje voort. De kans is uiterst klein dat de club de play-offs nog misloopt. Tegelijkertijd blijven de resultaten mager. Daar heeft het ontslag van trainer René Hake vooralsnog niets aan veranderd.

Met de uitwedstrijd in de Kuip voor de boeg gaan de gedachten automatisch terug naar de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, toen FC Utrecht zo overtuigend met 3-1 won. ,,Dat was voor mij niet per se dé wedstrijd van het seizoen, maar goed was het wel”, vindt Kruys, toen nog assistent van Hake. ,,We lieten zien wat we kunnen, toonden karakter, scoorden op de juiste momenten. Die details worden ook in de Kuip weer bepalend.”

De toekomst van Kruys is nog ongewis. Hij maakt het seizoen af als hoofdtrainer. Daarna wordt hij opgevolgd door Henk Fraser, die overkomt van Sparta en hoogstwaarschijnlijk Aleksandar Ranković meeneemt als zijn assistent. Ook Michael Silberbauer, sinds kort assistent van Kruys, is een optie voor de staf van volgend jaar.

Kruys zou ook een optie kunnen zijn voor de technische staf, maar van de 36-jarige oud-voetballer is bekend dat hij uiteindelijk een rol als hoofdtrainer in het betaald voetbal ambieert. ,,Ik heb Fraser niet gesproken verder”, vertelt Kruys. ,,Binnenkort ga ik met hem gesprek. Ik richt me nu op deze tijd en na het moment dat ik met hem in gesprek ben geweest, zullen we verder zien.”