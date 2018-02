FC Utrecht gelooft in Kerk en breekt contract open

Arbiter Kamphuis fluit wedstrijd tussen GA Eagles en Emmen

12:25 Scheidsrechter Jochem Kamphuis is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Emmen. De arbiter wordt vrijdagavond (20.00 uur) in de Adelaarshorst bijgestaan door zijn assistenten Fikkert en Weterings.