FC Utrecht heeft aan zeven minuten genoeg tegen Willem II

Door Ard Schouten



Willem II-trainer Erwin van der Looi had een week de tijd om een strijdplan te smeden om FC Utrecht van zijn roze wolk te stoten - na de zege op Zenit Sint-Petersburg - maar zijn plan kon na zeven minuten alweer in de ijskast. Zakaria Labyad - herboren in eigen stad - en Cyriel Dessers maakten de 1-0 en 2 -0.



Dus besloot Van der Looi maar een verdediger extra te brengen in de hoop dat de Utrechters niet voor rust al mijlenver weg zouden lopen. Dat gebeurde ook niet, maar het lag meer aan de manier waarop Utrecht de kansen omging dan aan het optreden van de Tricolores.

Natuurlijk, de Tilburgers mochten terecht balen dat debutant Lukas Görtler bij de 2-0 hun goalie Timon Wellenreuther torpedeerde - arbiter Gözübüyük vond dat onterecht goed- maar op de riante voorsprong zelf was niets af te dingen.



Trainer Ten Hag hoopte vooraf op een dergelijk scenario, in een wedstrijd waarin hij Gyrano Kerk en Sander van de Streek aan de kant had gehouden. Om te voorkomen dat het jonge duo opgeblazen gaat worden door het dubbele programma dat de Utrechters deze zomer draaien vanwege de Europese verplichtingen.

Cyriel Dessers speelde wel, en reageerde attent bij de 2-0. Zodat de Nigeriaanse Belg alweer zijn derde treffer in twee eredivisie-optredens maakte.



Was er na de snelle 2-0 nog veel te genieten? In beginsel wel, want de Utrechtse hakjes en driekhoekjes waren regelmatig om van te watertanden, maar gaandeweg het duel leek de thuisploeg het wel best te vinden. In de wetenschap dat de volgende afspraak in de agenda een heel belangrijke is: donderdagavond 19.00 uur Nederlandse tijd, Zenit-uit.

Utrecht speelde na rust steeds slordiger, maar Willem II maakte geen seconde de indruk dat het ook maar geloofde in een rentree in de wedstrijd die al zo vroeg van alle spanning ontnomen was. De Domstedelingen pakten zo simpeltjes de tweede competitiezege op rij. Al mocht de thuisploeg - als enige nog zonder tegengoal na twee speelronde - het zichzelf verwijten dat het niet als koploper op weg naar Rusland gaat. Want een zege van 3-0 tegen het armetierige Willem II - noodzakelijk om Vitesse op doelsaldo te passeren - was eigenlijk een must gelet op de krachtsverhoudingen binnen de lijnen.