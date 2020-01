FC Utrecht heeft met uitblinkers Peterson en Klaiber geen kind aan ADO

Door Tim Reedijk



Fervente volgers van de eredivisie moeten vanavond even flashbacks hebben gehad naar het seizoen 2017/2018. Kristoffer Peterson meldde zich destijds in de eerste seizoenshelft bovenin de topscorersranglijsten, leverend vanaf de linkerflank bij Heracles Almelo. Na twaalf doelpunten en zes assists over het hele seizoen werd dat vorige zomer beloond met een transfer naar Swansea City op én zijn interlandebuut voor Zweden.



Flitsen van die Peterson zag je vanavond weer terug. Binnendoor, buitenom, de defensie van ADO had in de eerste helft zijn handen vol aan de beweeglijke aanvaller. Maandag meldde hij zich pas in Utrecht, maar van begin af aan is al duidelijk wat de plannen van trainer John van den Brom zijn met de speler die in het verleden al eens drie jaar de clubkleuren droeg. Peterson is gehaald voor de basis als pure linksbuiten, met aan de andere kant de altijd dreigende Gyrano Kerk.