FC Utrecht houdt huis in Venlo

Door Tim Reedijk



Ooit prijkte zijn naam bovenaan de lijstjes van FC Barcelona, in de headlines van Spaanse kranten, op de plekken waar nu de namen van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt staan. Bazoer, nog altijd pas 22, speelde vandaag in het shirt van FC Utrecht in het bescheiden cultstadionnetje De Koel in Venlo.



Maar in het roodwit van FC Utrecht groeit zijn status zienderogen. Bazoer weet ook dat hij nog pak ‘m beet tien wedstrijden heeft om zich in de kijker te spelen, om met een goed gevoel terug te keren bij VfL Wolfsburg en daarna de juiste stap in zijn beschadigde loopbaan te zetten. Zijn huidige trainer Dick Advocaat is ervan overtuigd dat Bazoer nog altijd potentieel Oranje-materiaal is.