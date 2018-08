FC Utrecht in eigen huis niet voorbij VVV-Venlo

Door Nik Kok



Voorin was een pover FC Utrecht krachteloos ook al kwamen in de Galgenwaard met Gyrano Kerk, Simon Makienok en Cyriel Dessers een keur aan aanvallers in actie. Een zondagsschot van Nicolas Gavory deed de wedstrijd ontbranden. De Fransman, deze zomer overgekomen uit zijn vaderland, mocht van ver buiten het strafschopgebied uithalen en scoorde daarmee een fraaie openingstreffer.



Opmerkelijk in de eerste helft was nog de kans die Gyrano Kerk miste. De aanvaller kon van dichtbij vrijuit inschieten maar zijn inzet werd gekeerd door VVV-keeper Lars Unnerstall. De eerste speelminuten van debutant Othmane Boussaid kon het Utrecht-publiek beter bekoren. De vlijtige middenvelder uit België met techniek en een reputatie als groot talent durfde veel maar was nog niet beslissend in zijn acties.



Utrecht kon lang het veldoverwicht niet omzetten in grote kansen waardoor het VVV de kans gaf om weer terug in de wedstrijd te komen. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong kwam matig uit de kleedkamer en kreeg direct een strafschop tegen die doe Tino Susic werd benut.



Utrecht mocht zich daarna in de handen knijpen dat tegenstander VVV met Ralf Seuntjens over niet bepaald de snelste aanvaller van de eredivisie beschikt. Twee keer werd Seuntjens in kansrijke positie gelanceerd. Twee keer kon de aanvaller niks met de ruimte doen die hem werd geboden. Met twee wissels, Makienok voor Gustafson en Letschert voor Emanuelson probeerde Utrecht vervolgens het tij te keren.



De invalbeurt van Simon Makienok was een opvallende. De Deen, die vorig seizoen naar Utrecht kwam maar een seizoen buitenspel stond vanwege een blessure, kopte veel ballen door en zorgde voor gevaar in de VVV-defensie. Maar hij werd ook vaak teruggefloten door scheidsrechter Danny Makkelie. En scoren lukte hem vooralsnog ook niet. Aan de andere kant was een reuzenkans aan Jonathan Opoku niet besteedt waardoor FC Utrecht nog blij mocht zijn dat het uiteindelijk een schamel puntje aan de middag overhield.