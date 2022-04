FC Utrecht in oefenduel te sterk voor Go Ahead, PEC Zwolle en FC Twente spelen

Paul Simonis trekt zich terug als potentiële hoofdtrai­ner van GA Eagles, Heerenveen op vinkentouw

Go Ahead Eagles is er vooralsnog niet in geslaagd de geschikte nieuwe hoofdtrainer vast te leggen. Paul Simonis was lange tijd de belangrijkste gegadigde om volgend seizoen voor de groep te staan, maar de huidige assistent-trainer heeft zich onlangs teruggetrokken.

12 april