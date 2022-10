FC Utrecht is lang de ‘kluns’ in Tom en Jerry-tekenfilm, maar wint uiteindelijk wél van Heerenveen

Door Dennis van Bergen



Het was alsof er enig ongemak school in de pose van FC Utrecht-coach Henk Fraser, direct na afloop van het uitduel met SC Heerenveen van vandaag. Een helft lang speelde zijn elftal dramatisch, misschien nog wel dramatischer dan tijdens de afslachting bij PSV van enige weken geleden.



En toch hielden hij en zijn spelers drie punten over aan de wedstrijd in Friesland: 1-2. Met dank aan treffers van de Griekse spits Anastasios Douvikas (een werkelijk wonderschone) en de Franse verdediger Modibo Sagnan. Ietwat gereserveerd, leek het, nam Fraser de felicitaties van zijn collega Kees van Wonderen in ontvangst na een tamelijk krankzinnige ontmoeting in het Abe Lenstra Stadion.

Volledig scherm Modibo Sagnan haalt uit en scoort: 1-2. © Pro Shots / Niels Boersema

Onherroepelijk zullen de gedachten bij Fraser op dat moment nog wel even teruggeschoten zijn naar de eerste 45 minuten. Als SC Heerenveen – FC Utrecht een tekenfilm was, dan was FC Utrecht de klunzige kat Tom en SC Heerenveen het muisje Jerry dat hem steeds te slim af was. Het zat ‘m in Amin Sarr, die aanhoudend door de verdediging sneed. In middenvelder Thom Haye, die strooide met intelligente passjes als Jerry met punaises wanneer Tom ‘m op de hielen zit. In de voortdurend opstomende Mats Köhlert, op wie de bezoekers maar geen greep kregen.



Slechts één ding mocht die zo fijn voetballende ploeg van Van Wonderen zich aanrekenen in de rust. Dat het slechts eenmaal doel had getroffen. Voor en na de bekeken kopgoal van Sydney van Hooijdonk -alweer zijn zesde van het seizoen- stapelden de Friezen kans op kans. Hun plaaggeest: doelman Vasilis Barkas, de enige FC Utrecht-speler die voor de pauze een voldoende scoorde in het elftal van Fraser.

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk kopt raak: 1-0. © ANP

Nou ja, en Douvikas dan. Met dank aan die ene, onvoorstelbare actie waarmee hij in de slotminuut van de eerste helft de aanzet gaf tot de wonderlijke metamorfose van zijn elftal. Zijn prachtige treffer, uit een bijna zo prachtige pass van Jens Toornstra, leek FC Utrecht het zelfvertrouwen te geven waaraan het dan toe ontbrak. Vanaf dat moment durfde de ploeg van Fraser te voetballen, kreeg het nauwelijks nog kansen tegen, en zag het halverwege de tweede helft via Sagnan de kans om op 1-2 te komen.



Wat volgde in de spannende slotfase: Barkas die nog eens katachtig redde, de spitsen van de Friezen die steeds gefrustreerder raakten. En een afloop die je, zoals in tekenfilms, niet verwacht. Met winst voor FC Utrecht, dat daardoor steeds meer richting de subtop van de eredivisie sluipt.

