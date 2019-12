FC Utrecht kan dankzij Ramselaar weer naar boven kijken

Heracles Almelo is over het algemeen sterk in eigen huis: de laatste vijf competitiewedstrijden in eigen huis werden winnend afgesloten. Heracles was voor FC Utrecht na FC Groningen de tweede lastige uitwedstrijd op rij. Vorige week besliste Bart Ramselaar dat duel als invaller, vandaag begon hij – net als Jean-Christophe Bahebeck – in de basis van trainer John van den Brom.



En weer was Ramselaar beslissend bij FC Utrecht, dat al weken moeizaam tot scoren komt. Nadat Heracles in de eerste helft op voorsprong was gekomen door Orestis Kiomourtzoglou zette Ramselaar de Utrechtse ommekeer in de tweede helft in met een knap doelpunt. Zowel in de eerste als tweede helft was de wedstrijd vermakelijk, met ruim voldoende mogelijkheden aan beide kanten. FC Utrecht was daarin het meest doortastend. Na 70 minuten spelen controleerde Gyrano Kerk de bal in het strafschopgebied, draaide de aanvaller goed open en klopte hij doelman Janis Blaswich. Die keeper ging in blessuretijd mee naar voren bij de laatste aanval van de thuisploeg. In de omschakeling rondde Ramselaar zijn lange tocht naar een leeg doel koeltjes af: 1-3.



FC Utrecht nestelt zich met de tweede zege op rij op de vijfde plek op twee punten van PSV, dat vandaag in De Kuip van Feyenoord verloor (3-1). Bovendien wordt directe concurrent Heracles op vier punten gezet. Een opsteker voor de ploeg van Van den Brom richting de laatste voetbalweek van 2019, waarin opnieuw twee lastige wedstrijden op de rol staan: uit bij FC Groningen voor de beker en thuis tegen Feyenoord in de competitie.