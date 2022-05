FC Utrecht kan finale play-offs om Europees voetbal ruiken na overtuigende zege op Vitesse

Het begin van zijn afscheidstournee, voordat hij op 1 juli aanschuift aan de burelen van VVV-Venlo, is fraai. Verwarrend, ook wel. Het is nog maar vier dagen geleden dat FC Utrecht misschien wel de slechtste start, en het slechtste vervolg, beleefde in een wedstrijd dit seizoen. Degradant Willem II maakte op de slotdag van de eredivisie korte metten met FC Utrecht (3-0), dat uitgeblust de play-offs inging en op papier misschien wel de minste kans maakte op een Europees ticket. De gevolgen daarvan zijn ook tegen Vitesse voelbaar. Stadion Galgenwaard is bij lange na niet uitverkocht voor het vooralsnog belangrijkste duel van het seizoen. Maar wat zegt zo’n blamage in Tilburg in een spelletje zo ongrijpbaar als voetbal?

FC Utrecht klapt er tegen het dolende Vitesse bovenop. Na het doelpunt van Janssen en de afgekeurde treffer van Douvikas maakt Sander van de Streek er na ruim twintig minuten 2-0 van, na dom balverlies van Vitessenaar Thomas Buitink. Even later redt doelman Jeroen Houwen van Vitesse op een terugspeelbal van een medespeler: exemplarisch voor de vorm die de ploeg van Thomas Letsch vertoont op de openingsdag van de Europese play-offs. Bij FC Utrecht beriepen ze zich op voorhand al op de ervaringen die de ploeg heeft met play-offs. Dan kan je wel bij Willem II aan gort gespeeld worden en maar één van de laatste tien competitiewedstrijden gewonnen hebben: in Utrecht stellen ze wel te weten hoe je met het play-offsbijltje hakt. Dat zijn logische woorden in een vooruitblik, maar de ploeg van trainer Rick Kruys stelt daarin tegen Vitesse absoluut niet teleur. Misschien is dat toch de ervaring van een ploeg die zich het vaak van allemaal plaatste voor Europees voetbal via de play-offs (vijf keer) en recorddeelnemer is (twaalf keer).

Én, ook bemoedigend, in de laatste vijf edities van de play-offs haalde FC Utrecht de finale. Zo ver is het nog lang niet, maar na vanavond ziet de wereld er heel anders uit, met een voorsprong die zondag in Arnhem niet weggegeven mag worden. Vanaf de stip breidt Simon Gustafson in de tweede helft de marge uit tot drie, al is de tegentreffer van Patrick Vroegh even later onverwachts en onnodig.



Feit is dat FC Utrecht in tegenstelling tot zondag van zich afbijt, vrijwel niets weggeeft en zich daarmee een goede uitgangspositie voor de return verschaft. In de andere halve finale heeft de verrassende play-offsdeelnemer SC Heerenveen de beste papieren, na een sensationele zege op AZ, behaald in blessuretijd (3-2). Een eventuele volgende tegenstander in de play-offs is zaak voor later, maar duidelijk is dat het voorzichtige dromen over een Europees ticket is begonnen in de Domstad.