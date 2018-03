FC Utrecht kan weer beschikken over Labyad

Zonder Labyad behaalde FC Utrecht drie punten uit twee wedstrijden. De thuiswedstrijd tegen FC Twente werd met 3-1 gewonnen. Vorige week werd in het uitduel met koploper PSV met 3-0 verloren. In de subtopper tegen Vitesse is Labyad weer van de partij. Die wedstrijd is zeer belangrijk in de strijd om de vierde plek. Die plek is nu nog in handen van FC Utrecht met 44 punten. Vitesse volgt met 41 punten. Feyenoord staat met 42 punten nog tussen de nummers vier en zes van de ranglijst.