FC Utrecht klimt naar zesde plaats na zege in Enschede

Door Tim Reedijk



Om nu te spreken van een goede pot voetbal: bepaald niet. Maar wat 4000 supporters op de tribune met de beleving van een wedstrijd kunnen doen, werd goed duidelijk bij FC Twente – FC Utrecht. De bezoekers leken last te hebben van plankenkoorts, want de ploeg die in de laatste zes uitwedstrijden liefst zestien punten pakte, speelde een uiterst slordige eerste helft. FC Twente ook, trouwens, maar het elftal van Ron Jans was wel dreigender en kwam dan ook verdiend op voorsprong via Danilo. De Braziliaan schoot op aangeven van Luciano Narsingh zijn vijftiende treffer van het seizoen achter doelman Eric Oelschlägel.



FC Utrecht kwam in het eerste bedrijf niet verder dan twee dreigende afstandsschoten van de man in vorm, Adam Maher. Na rust kantelden de verhoudingen al heel snel. Na een fraaie assist van Othmane Boussaid prikte Sander van de Streek subtiel de gelijkmaker, zijn negende van het seizoen alweer, achter keeper Joël Drommel. En even later, na geklungel rechts achterin bij FC Twente, kreeg Gyrano Kerk de bal voor zijn voeten. De gelegenheidsspits plaatste de bal achter Drommel en zette FC Utrecht daarmee verrassend op voorsprong in Enschede.