FC Utrecht knokt zich knap terug tegen Heracles

Door Tim Reedijk



Waar voor FC Utrecht de blik al op de naderende play-offs ligt, had Heracles Almelo genoeg redenen voor een spektakelstuk voor eigen publiek. Niet dat die club nog ergens om speelt, meer omdat er vandaag meermalen afscheid werd genomen van oudgedienden én omdat de noodlijdende zuidwesterburen uit Enschede op hetzelfde moment met hun afscheidstournee in de eredivisie bezig waren.



En dus ging Heracles Almelo - in speciale retrotenues door het naderende 115-jarig bestaan van de club - meer dan furieus van start. FC Utrecht werd in de eerste 5 minuten aan alle kanten voorbij gelopen door Heracles, dat in de 20-jarige Niels Leemhuis een prima debutant had centraal op het middenveld. Na 58 seconden kwam David Jensen tekort op een uithaal van Brandley Kuwas; een krappe vier minuten later was het Jaroslav Navratil die er fraai 2-0 van maakte.



Na tien minuten kon FC Utrecht voor het eerst ademhalen en kwam het qua spel enigszins terug in de wedstrijd. Waar de scherpte op het veld vervolgens langzaamaan inzonk, daar ging de aandacht op de tribunes vooral uit naar de anderhalf uur durende lijdensweg van FC Twente bij Vitesse. Zowel de supporters van FC Utrecht als Heracles Almelo kwamen met hun afscheidsliedjes, van 'wie niet springt die degradeert' tot 'auf wiedersehen!'.



Na 68 minuten kwam FC Utrecht, dat tot die tijd wel kansjes creëerde maar speltechnisch niet écht een vuist kon maken, terug in de wedstrijd. Sander van de Streek kopte een vrije trap van Mateusz Klich in de verre hoek. Omdat Heracles al tijden niet meer in staat was om de lijn van de eerste minuten door te trekken, lonkte er meer voor Utrecht. Uiteindelijk was het Mark van der Maarel die vlak voor tijd de 2-2 aantekende. Weer puntenverlies voor Utrecht, volgende week wacht VVV-Venlo in de Galgenwaard - de laatste kans om met drie punten en een goed gevoel de play-offs in te gaan.