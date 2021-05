FC Utrecht knokt zich langs Willem II op pijnlijke avond voor Van Beek

FC Utrecht gaat definitief een gooi doen naar Europees voetbal. Na de zege op Willem II (3-2) vanavond in een slordige wedstrijd, vol met twijfelachtige momenten van de arbitrage, zijn de play-offs een zekerheid. Het meest opvallende moment was het eigen doelpunt van Sven van Beek, die nu recordhouder is in de eredivisie met zeven eigen goals .

FC Utrecht begon net zo voortvarend aan het duel met Willem II als in de eerdere wedstrijd in februari, toen het liefst 0-6 werd. En ook nu had Sander van de Streek binnen drie minuten de openingstreffer in de touwen liggen. Het was voor de aanvallende middenvelder alweer zijn tiende doelpunt van het seizoen. Weer een opmars naar een monsterscore? Bepaald niet. Het niveau zakte direct na de treffer ver weg, en ook het tegen degradatie knokkende Willem II had weinig in te brengen. Het spel was slordig en lag voortdurend stil.

De thuisploeg kreeg vlak voor rust een cadeautje van Van Beek, die een hoekschop in eigen doel kopte. Het was alweer zijn zevende eigen doelpunt in de eredivisie en daarmee is hij nu in z’n eentje recordhouder. Marilia, voormalig verdediger van Sparta Rotterdam en VVV-Venlo, eindigde op zes.

Daarmee leek het treffen in Utrecht wel beslist. Maar Willem II, dat trainer Zeljko Petrovic miste door een acute hernia, kwam goed uit de kleedkamer. Waar Kwasi Wriedt nog op doelman Eric Oelschlägel stuitte, kopte Sebastian Holmén na een krap uur wel raak uit een hoekschop. Toen Gyrano Kerk tien minuten later na een fraaie aanval – balverovering Joris van Overeem, pass Van de Streek en aanname en afronden van de spits – scoorde, kwam FC Utrecht in een positie die nooit geen problemen meer had mogen opleveren.

Maar FC Utrecht werd slordiger en nadat Willem II, niet voor het eerst vandaag, een strafschop werd onthouden, maakte Wriedt alsnog 3-2 en begon daarmee opnieuw de aanval op een zo belangrijk punt in de strijd om degradatie. Zes minuten extra blessuretijd leverden niets op en dus won FC Utrecht weer eens in eigen Galgenwaard, en is deelname aan de play-offs een feit. En bij Willem II zal het gezeur op arbiter Manschot en consorten nu wel gaan beginnen.

