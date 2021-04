FC Utrecht legt Griekse spits Douvikas voor vier jaar vast

Douvikas scoorde dit seizoen al tien keer in 26 competitieduels voor Volos, de nummer zeven van de Griekse competitie. Hij kwam vorig jaar transfervrij over van Asteras Tripolis, dat dit seizoen zesde werd en zich daarmee nog wel net plaatste voor de play-offs om Europees voetbal. John van 't Schip liet Douvikas op 28 maart debuteren in de nationale ploeg van Griekenland. Hij deed toen mee in de tweede helft van de oefeninterland tegen Honduras, die Griekenland met 2-1 won door twee treffers van Willem II-aanvaller Vangelis Pavlidis.



Douvikas is de eerste speler die technisch directeur Jordy Zuidam heeft binnengehaald voor het nieuwe seizoen. De Utrechters hebben dit jaar opnieuw moeite met de spitspositie, waar de beoogde nummer één Adrián Dalmau al anderhalf jaar veelal kampt met blessures. Na Sébastien Haller is er nooit meer een stabiele topschutter geweest in de punt bij FC Utrecht.