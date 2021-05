FC Utrecht legt Kalezic vast als trainer voor de beloftes

Kalezic speelde in Nederland voor FC Den Bosch, RKC, AGOVV en De Graafschap. Die laatste club leidde hij als trainer in 2010 naar de eredivisie. Kalezic was daarna trainer van onder meer SV Zulte Waregem, Jong PSV, Roda JC en MVV.

,,Met Darije halen we een gedreven en ervaren trainer binnen, die weet wat er van spelers wordt gevraagd op de hoogste niveaus in het betaalde voetbal in binnen- en buitenland”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht op de website van de club. ,,We kiezen er bewust voor om wat dat betreft de lijn door te trekken die we hebben ingezet toen we in de zomer van 2019 René Hake aanstelden als hoofdtrainer van de beloftenploeg.”