FC Utrecht maakt in Den Haag gehakt van dolend ADO

Delen per e-mail

Vijf uitzeges op een rij, zo’n statistiek verdient wat nuance in coronatijden met lege stadions. Niettemin is het voor FC Utrecht pas de eerste keer in de clubhistorie dat dit lukt. AZ (0-1), Willem II (0-6), RKC (1-2), Fortuna Sittard (0-1) en nu dus ADO moesten er allemaal aan geloven. Sinds de spelersbus werd opgewacht in januari na de uitnederlaag tegen Vitesse (1-0) verspeelde FC Utrecht geen punt meer buitenshuis.

Vandaag was er geen moment twijfel dat die vijfde uitoverwinnng op rij bewerkstelligd zou worden. ADO begon enorm slap aan de wedstrijd en had binnen dertig seconden al achter moeten staan. FC Utrecht kreeg alle ruimte om de wedstrijd in een vroeg stadium te beslissen en deed eigenlijk nog rustig aan. Na een fraaie pass van Adam Maher schoot Gyrano Kerk zijn ploeg op 0-1. Na een ruim kwartier maakte Joris van Overeem al 0-2 en vlak voor rust krulde Othmane Boussaid Utrechts derde achter de matige doelman Martin Fraisl.

Volledig scherm © ANP

Na rust kakte het niveau in, waar er toch voldoende mogelijkheden lagen voor FC Utrecht om een Willem II-achtige score neer te zetten. Integendeel, invaller Jonas Arweiler – gehuurd van de Utrechters – maakte er namens ADO 1-3 van. Dat bleek geen startsignaal van een Haags kwartiertje, eerder een kleine wake-upcall voor de ploeg van René Hake. Snel daarna plofte een van richting veranderd schot van Maher achter Fraisl en gingen er later via invallers Adrián Dalmau en Simon Gustafson kansen verloren op meer Utrechtse treffers.

Neemt niet weg dat de 1-4 in Den Haag een prima overtuigende score is tegen een club die echt een wonder nodig heeft om degradatie te ontlopen. FC Utrecht loopt drie punten uit op Heracles Almelo en staat nu zeven punten los van de negende plek die geen recht geeft op play-offs. Dat seizoenstoetje mag Utrecht niet meer ontgaan en die kunnen het jubileumseizoen dat zo moeizaam op gang kwam alsnog een gouden randje geven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.