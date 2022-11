FC Utrecht met overtuigende zege op hekkensluiter FC Volendam de winterstop in

Door Dennis van Bergen Een bijzonder tafereel is het, na afloop van FC Volendam-FC Utrecht. Sinterklaas is pas enige uren aangemeerd in Nederland, maar in het volgepakte uitvak zijn de gedachten al bij kerst. Op het ritme van het excelsis deo -nou ja een ‘Forza Utreg-variant’- vieren de meegereisde fans een succesvol slot van de eerste seizoenshelft. De 0-4 overwinning aan de dijk betekende alweer de vierde competitieoverwinning op rij voor de ploeg van Henk Fraser.

Gevolg: de tot voor kort zo bekritiseerde ploeg van Galgenwaard gaat als subtopper het nieuwe jaar in, op slechts drie punten afstand van eredivisie-verrassing FC Twente. Een, in elk geval op papier, prima prestatie van de club die dit seizoen zo’n metamorfose heeft ondergaan. Al laat de uitvoering nog steeds vaak te wensen over. Deze late zaterdagmiddag in het Kras Stadion is het lang niet anders geweest, al verdienen de gemaakte doelpunten van de Utrechters ondubbelzinnig lof. De eerste, van Taylor Booth, volgt na een prima aanval waarbij Bas Dost aanvankelijk op FC Volendam-doelman Filip Stankovic stuitte. Diezelfde Dost is na de pauze de trefzekere laatste halte van een aanval over nog veel meer schijven. Waarna Sander van de Streek -een van de meest stabiele factoren dit seizoen- de 0-3 aantekent in Volendam.

Over Dost gesproken: de lange spits staat deze zaterdag eindelijk weer eens aan de aftrap bij de Utrechters, vermoedelijk mede vanwege de absentie van de zieke Tasos Douvikas. Tenminste zo het vermelden waard: de treffer van Booth in Volendam betekende het 1000ste uitdoelpunt voor de Utrechters, die daarbij in een rijtje komen met nog zes andere ploegen.



De boel achterin dichthouden, rustig afwachten, en zo mogelijk genadeloos toeslaan. Zo luidt grofweg het door coach Fraser bedachte recept. Ook aan de dijk is het lang die formule die wordt gehanteerd. In die zin krijgt FC Utrecht met de uiteindelijke 0-4 -tot stand gekomen via een doelpunt van invaller Can Bozdogan in blessuretijd- waarschijnlijk meer dan waarop de ploeg zelf gerekend zal hebben.



Een voetnoot is het, in een wedstrijd die FC Utrecht volkomen verdiend winnend aansluit tegen het armetierige FC Volendam. Vandaar het klaterende applaus dat na ruim negentig minuten neerdaalt over Fraser en zijn equipe. Hun club is weer wat het altijd al wilde zijn: subtopper. In elk geval qua punten.