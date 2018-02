FC Utrecht met veel pijn en moeite langs stug Sparta

Door Ard Schouten



FC Utrecht weet weer eens wat winnen is. Dankzij een late 1-0 van invaller Lukas Görtler pakte Jean-Paul de Jong zijn eerste zege als trainer van de Utrechters. De Duitse aanvaller voorkwam met zijn goal dat de Domstedelingen voor de vijfde maal op rij gelijk speelden.



Sparta was overduidelijk naar stadion Galgenwaard gekomen voor een puntje. Vanaf het eerste fluitsignaal van arbiter Dennis Higler was het éénrichtingsverkeer richting het doel van Jannik Huth. Dat leidde al rap tot de eerste kansen van de thuisploeg (Cyriel Dessers, Ramon Leeuwin), maar Utrecht was vooral een blaffende hond die niet doorbeet.



Sparta - met vijf verdedigers - loerde op een counter, maar echt bij machte om David Jensen te bereiken waren de Rotterdamse manschappen van Dick Advocaat niet. Advocaats collega Jean-Paul de Jong had zijn basiself gewijzigd ten opzichte van de uitbeurt bij Excelsior. In de hoop niet zijn vijfde remise op rij te scoren na onbesliste duels met AZ (1-1), Feyenoord (1-1), Ajax (0-0) en Excelsior (2-2). Dessers mocht weer eens opdraven voorin, Zakaria Labyad zakte naar de '10'-positie en winteraanwinst Mateusz Klich speelde vanaf rechts. Het leidde tot aardige combinaties middenop, maar ook niet meer dan dat.



Handbalverdediging

Omdat Utrecht het veldoverwicht niet in goals om kon zetten, kroop Sparta - dat tot dan toe vooral met een handbalverdediging speelde - na rust uit zijn schulp. Met de grootste kans voor Frederik Holst, maar hij vond de tot dan toe kleumende Jensen op zijn weg. En de Deense goalie voorkwam richting de slotfase andermaal een Spartaanse stunt door een inzet van Deroy Duarte te keren. Utrecht - dat zonder enige overtuiging speelde - zakte langzaam weg in de nieuwe grasmat. Het was slordigheid troef, zodat er in het tweede bedrijf amper kansen te noteren vielen voor de thuisploeg. En dat geeft te denken. Want dat goalie Jensen wederom Utrechts beste was - tegen de hekkensluiter nota bene - is natuurlijk allesbehalve een goed teken. Sparta leek lang op weg naar het zo gewenste punt, maar een Duitse knal voorkwam dat Advocaats collega De Jong iets meer dan een maand na zijn aantreden al onder druk kwam te staan.