FC Utrecht moet mét Ter Avest signaal afgeven na opwachten spelersbus

Ter Avest is direct beschikbaar voor trainer René Hake, die nog in het midden liet of hij al als basisspeler begint. Wel is de intentie met Ter Avest duidelijk. ,,Hij is een jonge gozer en fit. Laat duidelijk zijn dat je zo iemand niet haalt om te gaan ‘zitten’. Hij voegt voetballend vermogen en drive naar voren toe. Defensief zit hij er kort op en kan hij goed in de duels komen. Daarnaast is het een jongen die het nodige leiderschap meeneemt”, aldus Hake, die bevestigt dat er ook gekeken is naar het renderen van Gyrano Kerk.