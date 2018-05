FC Utrecht naar finale play-offs na benauwde zege op Heerenveen

Door Tim Reedijk



FC Utrecht was na woensdag al de morele winnaar. Had Heerenveen toen de lijn van de eerste 48 minuten - toen het al 3-0 stond - doorgetrokken, had het met een veel geruster hart naar de Galgenwaard gekund. Na de knappe comeback van de Utrechters leefde in de Domstad het sentiment dat een finaleplek in de play-offs nog geheel binnen handbereik was.



Domper

Een domper voor de ploeg was het late afhaken van topscorer Zakaria Labyad, die na dit seizoen voor Ajax speelt maar nu volgens de officiële communicatie kampte met een lichte liesblessure. Ook Mateusz Klich moest geblesseerd toekijken door een heupblessure. Bovendien ontbrak sterkhouder Yassin Ayoub al op het middenveld na zijn rode kaart van woensdag.



Met Lukas Görtler, Giovanni Troupée en Urby Emanuelson trok FC Utrecht vanaf het begin overtuigend ten strijde. De club werd al een penalty onthouden na hands van oudgediende Dave Bulthuis, maar de druk op het Heerenveense goal - inmiddels bezet door Wouter van der Steen na een ongelukkige valpartij van Martin Hansen - bleef aanhouden. Uitgerekend Rico Strieder, die zelden scoort, was degene die de wedstrijd openbrak met een fraaie volley van buiten het strafschopgebied.



Ook na rust hadden de bezoekers in eerste instantie niet veel in te brengen. Na een krap uur spelen was het uitgerekend clubheld Mark van der Maarel die de wedstrijd in het slot leek te gooien. Hij kopte knap raak uit een voorzet van Sean Klaiber. Alles leek gespeeld, tot invaller Marco Rojas uit het niets voor de 2-1 tekende. Daardaar ontstond er nog een spannend slotkwartier, waarin bijvoorbeeld Jizz Hornkamp en Denzel Dumfries heel dichtbij de gelijkmaker waren met een kopbal. FC Utrecht sleepte zich door die zenuwslopende slotfase heen en neemt het dinsdag en zaterdag op tegen Vitesse in de finale van de play-offs.