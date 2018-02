FC Utrecht naar vierde plek na winst op FC Twente

Door Ard Schouten



Mister Utrecht noteerde zijn achtste duel zonder nederlaag op rij, waarvan de laatste vier allemaal gewonnen werden nadat hij opende met vier remises. Eenvoudig ging het allerminst, want Utrecht kwam maar heel langzaam op stoom in de kille Galgenwaard. FC Twente op zijn beurt begon prima aan de uitbeurt in Utrecht. Met een rappe 0-1 als beloning en Haris Vuckic als gevierde man. De Sloveen kon het op zijn conto schrijven dat Utrecht niet op 0-2 achterkwam, want hij miste op bizarre wijze zijn tweede treffer. Moederziel alleen dook hij op voor de lege Utrecht-goal, maar waar intikken eigenlijk de enige optie was, wist hij de bal op de Bunnikside achter het doel van de eigenlijk al verslagen David Jensen te krijgen.



FC Utrecht worstelde en wist zich eigenlijk geen raad met de ballen die Twente achter de defensie legde, om keer op keer gevaar te stichten. Zelf deed de thuisploeg - met Cyriel Dessers voor de geblesseerde Zakaria Labyad - eigenlijk nauwelijks iets. Sander van de Streek creëerde een kansje, Willem Janssen was dichtbij de 1-1 met een kopbal, maar het was allemaal te pover om echt lekker in de wedstrijd te komen. Uit het niets gingen beide ploegen dan toch nog in evenwicht de rust in, omdat Sean Klaiber zijn contractverlenging opluisterde met een rake knal die Jöel Drommel kansloos liet.



Van de Streek schittert met subliem hakje

Na rust verzuimde Fredrik Jensen zijn ploeg andermaal op voorsprong te brengen, maar voor het overige was het toch vooral Utrecht dat stilaan het meest recht kreeg op drie punten. De verdienden Utrechtse voorsprong kwam voort uit een prima aanval over drie schijven. Willem Janssen speelde Dessers in, de Belgische Nigeriaan stuurde met een heerlijk hakje Van de Streek weg die geen fout maakte (2-1). De 3-1 was van een even grote schoonheid, met nu Van de Streek met een subliem hakje als aangever en Ayoub als afmaker.



FC Twente won al sinds 12 december niet meer in de eredivisie en blijft zestiende. Ander slecht nieuws was het uitvallen van rechtsback Hidde ter Avest in de eerste helft. Hij heeft volgens de clubarts van FC Twente zeer waarschijnlijk zijn kuitbeen gebroken na een vervelende val na een kopduel. Woensdagavond speelt FC Twente in de halve finale van de KNVB-beker de uitwedstrijd bij AZ.