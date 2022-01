FC Utrecht nadert akkoord met Juventus over huur Ihattaren

Ihattaren werd afgelopen zomer door Juventus overgenomen van PSV en direct doorverhuurd aan Sampdoria, maar bij die club zat de middenvelder slechts een keer op de bank en raakte hij zelfs volledig uit het vizier van de club. In Nederland trainde hij een tijd voor zichzelf en samen met zijn management en Juventus ging Ihattaren in de laatste periode op zoek naar een nieuwe uitdaging. Daarbij werd een terugkeer naar Nederland bij voorbaat al niet uitgesloten.

FC Utrecht, toch altijd al happig op dit soort ‘buitenkansjes’ en spelers uit de eigen regio, houdt de constant wispelturige situatie van Ihattaren al veel langer in de gaten en wil nu toe toeslaan. In Utrecht kan Ihattaren dichtbij zijn familie zijn. Aan de club koestert hij ook goede herinneringen: na het overlijden van zijn vader kreeg hij tijdens FC Utrecht - PSV volop steun vanaf de tribune. Wel is de eerste vraag die op tafel ligt hoe fit Ihattaren is. Hj speelde in april 2021 voor het laatst een officieel duel, in het shirt van PSV.